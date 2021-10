Pashabet Giriş

Curaçao elektronic gaming lisanslı Pashabet uzun yıllardır online bahis ve casino alanında üyelerine hizmet sağlamaktadır. IOS ve Android’e özel mobil uygulamaları ile üyelerine, internet sitesinde bir aksaklık meydana gelmesi halinde kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Whatsapp, Pinterest, Telegram, Instagram, Reddit, Linkedin ve Facebook hesapları üzerinden pashabet giriş adresine kolayca ulaşılmaktadır. Site üzerinde bulunan anket üzerinde 1.001.414 oyla yapılan değerlendirme sonucu, site oylaması 5 üzerinden 4 olarak gerçekleşmiştir.

Pashabet Güncel Hizmetleri

Pashabet üyeleri, slot salonu, rocket, spor bahisleri, zeppelin, canlı bahisler, black jack, poker gibi bir çok oyun kategorisine dahil olabilmektedir. Poker seven üyeler canlı krupiyeler eşliğinde adeta bir kumarhane deneyimini ev ortamında yaşayabilmektedir. Oyunlara katılım sağlamak için yatırım işlemi gerçekleştiren üyeler türlü bonus seçeneklerinden faydalanabilmektedir. Bu imkanlar için güncel Pashabet giriş adresine ulaşabilirsiniz.

Pashabet Güncel Avantajlı Bonus Kampanyaları

Pashabet giriş adresi üzerinden üyelik açılışı yapan tüm üyeler, yapacakları yatırımlarda her hafta 40.000 TL tutarındaki dev çekilişe katılım hakkı elde etmektedir. Her pazar günü saat 00.00’da canlı yayında gerçekleştirilen bu çekilişte, hafta boyunca yapılan her 100 TL yatırıma bir adet çekiliş bileti kazanan üyeler katılmaktadır. 1 kişiye 20.000 TL, 1 kişiye 10.000 TL, 5 kişiye 1.000 TL ve 15 kişiye 100 TL olmak üzere 40.000 TL çekiliş sonrası kazanan üyelerin hesaplarına aktarılmaktadır.

Pashabet üyeleri ayrıca sitede yer alan;

20 TL yatırım şartsız deneme bonusu,

Her ay 10 TL Telegram bonusu,

% 50 doğum gübü bonusu,

Bağlılık bonusu,

Telafi Bonusu,

Yatırım Bonusları,

%40’a varan kayıp bonusları,

İlk 3 yatırıma %300 yatırım bonusu

Bahsini değiştir,

Çekimini paylaş bonusu kap

gibi ayrıcalıklı kampanyalardan faydalanabilmektedir.

Pashabet Çarkıfelek

Pashabet üyeleri, birbirinden iddialı yatırım, kayıp ve diğer bonusların yanı sıra yapacakları yatırımlara yönelik hediye çark kodu kazanmaktadır. Çark üzerinde freebet, freespin, nakit hediye, yüzdelik bonuslar, İphone X ve Playstation kazanma imkanı bulunmaktadır.

Üyeler yapacakları her 100 TL yatırıma çark kodu hediyesi kazanmaktadır. Yatırım yapan üyeler, yatırım sonrası canlı destek üzerinden çark kodu talep edebilecektir. Pashabet giriş üzerinden çarkıfelek sayfasına geçiş yaparak, bu kod ile hediye kazanma şansını yakalayabilecektir.

Pashabet Finansal İşlemler

Pashabet üyeleri siteye kripto pay, cmt cüzdan, anında havale, papara, anında kredi kartı, payfix, rocketpay, paygiga, anında qr gibi yöntemler ile minimum 20 TL olmak üzere para yatırma işlemi gerçekleştirebilmektedir. Para çekme işlemleri ise aynı yöntemlerle olup; limit minimum 100 TL olarak belirlenmiştir.

Pashabet Oyun Altyapı Sağlayıcıları

La Liga resmi sponsoru Pashabet üyeleri, Evoluiton, Netent, GameArt, Realistic, Playson, Spinomenal, Evoplay, Tombala gibi önde gelen casino hizmet sağlayıcıları başta olmak üzere 100’e yakın diğer alt yapı sağlayıcıların oyunlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Üyeler oyunlara dilediği tutarda katılım sağlayabilmektedir.